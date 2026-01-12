Haberler

Bucaspor 1928'den süper başlangıç

Güncelleme:
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, Karaman FK'yı 5-0 yenerek ligdeki 3'üncü galibiyetini elde etti. Teknik direktör Tolga Doğantez, bu galibiyetin morallerini artırdığını belirtti.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928, ikinci yarının ilk haftasında evinde önemli rakiplerinden Karaman FK'yı 5-0 yenerek kurtuluş ümitlerini artırdı. Ligdeki 3'üncü galibiyetini elde eden sarı-lacivertliler 12 puana ulaştı. Henüz ateş hattından çıkamayan Bucaspor 1928, 15'inci sıradaki Beykoz Anadolu takımı ile arasındaki puan farkını 5'e düşürdü. Teknik direktör Tolga Doğantez önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, "İkinci yarıya galibiyetle başlamak tüm takıma moral verdi. Direkt rakiplerimizden birini yendik. İkinci yarı boyunca her maçımız final niteliği taşıyacak" dedi.

Bucaspor 1928, bu hafta zirve mücadelesi veren Şanlıurfaspor'a konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
