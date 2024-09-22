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Bucaspor 1928, Evinde Diyarbekirspor'u Geçti

Bucaspor 1928, Evinde Diyarbekirspor'u Geçti
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TFF 2'nci Lig'de Bucaspor 1928, evinde Diyarbekirspor'u 3-1 yenerek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Takım, kalan borçlar nedeniyle transfer yasağına rağmen namağlup ilerliyor.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig'de son yıllarda Play-Off'a abone olan Bucaspor 1928, yeni sezona da çok iyi başladı. Bucaspor'dan kalan borçlar yüzünden FIFA'dan aldığı transfer yasağı nedeniyle takıma takviye yapamayan ancak tecrübeli yıldızların yer aldığı kadrosunu önemli oranda korumayı başaran sarı-lacivertli ekip, evinde Diyarbekirspor'u da 3-1'le geçti. Yenik duruma düştüğü maçı Zeki Yıldırım, Emre Nefiz ve Yasin Öztekin'in golleriyle kazanmayı başaran Bucaspor 1928, 4 maç sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup topladığı 10 puanla grupta ikinci sıraya yerleşti. Buca ekibi sezon öncesi teknik direktörlük görevine takımı daha önce 2'nci Lig'e çıkaran isim olan Uğur Balcıoğlu'nu getirmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Teknik Direktör Politika Bucaspor Futbol İzmir Spor

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