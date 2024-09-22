Bucaspor 1928, Evinde Diyarbekirspor'u Geçti

İZMİR,

TFF 2'nci Lig'de son yıllarda Play-Off'a abone olan Bucaspor 1928, yeni sezona da çok iyi başladı. Bucaspor'dan kalan borçlar yüzünden FIFA'dan aldığı transfer yasağı nedeniyle takıma takviye yapamayan ancak tecrübeli yıldızların yer aldığı kadrosunu önemli oranda korumayı başaran sarı-lacivertli ekip, evinde Diyarbekirspor'u da 3-1'le geçti. Yenik duruma düştüğü maçı Zeki Yıldırım, Emre Nefiz ve Yasin Öztekin'in golleriyle kazanmayı başaran Bucaspor 1928, 4 maç sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup topladığı 10 puanla grupta ikinci sıraya yerleşti. Buca ekibi sezon öncesi teknik direktörlük görevine takımı daha önce 2'nci Lig'e çıkaran isim olan Uğur Balcıoğlu'nu getirmişti.