Bucaspor 1928, Diyarbekirspor'u 3-1 Mağlup Etti

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Somaspor deplasmanında 1-0 galip gelen Bucaspor 1928, 4'üncü hafta mücadelesinde konuk ettiği Diyarbekirspor'u 3-1 mağlup etti. Yeni Buca Stadı'nda oynanan müsabakanın 18'inci dakikasında konuk ekip Seymen Yağmur'un golüyle öne geçti: 0-1. Dakikalar 27'yi gösterdiğinde Zeki Yıldırım, Bucaspor 1928 adına beraberlik golünü kaydetti: 1-1.

Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi. İkinci devrede Bucaspor 1928, 85'inci dakikada Emre Nefiz'in golüyle skoru 2-1'e getirdi. Sarı-lacivertlilerde Yasin Öztekin, 90+1'inci dakikada rakip fileleri sarsarak son sözü söyledi: 3-1. Bu sonuçla Bucaspor 1928, 10 puana ulaşırken, Diyarbakır temsilcisi ise 1 puanda kaldı.