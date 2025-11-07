Bucaspor 1928, Depremde Averajı Düzeltmeyi Hedefliyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta çıktığı 10 maçta 2 beraberlik, 8 yenilgi alarak 2 puanla son sıraya demir atan Bucaspor 1928 yarın deplasmanda 14 puanlı 12'nci basamaktaki 24Erzincanspor'la karşı karşıya gelecek. Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 12'nci hafta mücadelesinde Cantürk Kılıç düdük çalacak. Kümede kalma umutlarını korumak isteyen sarı-lacivertli ekip, deplasmandaki 4 maçlık mağlubiyet serisini noktalamayı hedefliyor. Son 2 müsabakada son dakikalarda yediği gollerle sahadan eli boş ayrılan İzmir ekibi bu kez evine puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor