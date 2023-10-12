Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Ahmet Yıldırım ile Yol Ayrımı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'de teknik direktör Ahmet Yıldırım ile yolların ayrıldığı iddia edildi. Sezon başında şampiyonluk hedefiyle yola çıkan takım, 12 puanla 7. sırada yer alıyor. Yönetim, Yıldırım ile görüşerek karşılıklı anlaşmanın yollarını arıyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u 2-0 yenen Bucaspor 1928'de teknik direktör Ahmet Yıldırım ile yol ayrımına gelindiği iddia edildi.

Bu sezon sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan sarı-lacivertliler, 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 12 puan topladı. Sıralamada 7'nci basamakta yer alan ve zirveyi 6 puan geriden takip eden İzmir ekibinde yönetimin Ahmet Yıldırım ile bir araya geldiği, karşılıklı anlaşmanın yollarını aradığı kaydedildi. Hafta sonu Ankara Demirspor'a konuk olacak Bucaspor 1928'de Yıldırım'ın kaderi bu maça kadar netli olacak.