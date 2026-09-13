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Bucaspor 1928'de siftah sevinci

Bucaspor 1928'de siftah sevinci
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 2'nci hafta mücadelesinde konuk ettiği 1922 Akşehir Spor'u 2-1 mağlup eden Bucaspor 1928, galibiyetle tanışmanın sevincini yaşadı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 2'nci hafta mücadelesinde konuk ettiği 1922 Akşehir Spor'u 2-1 mağlup eden Bucaspor 1928, galibiyetle tanışmanın sevincini yaşadı. Müsabakanın ilk yarısını Kaan ve Yağız'ın golleriyle 2-0 önde kapatan sarı-lacivertliler, 80'inci dakikada kalesinde gol görmesine rağmen 3 puanı almayı bildi. Geçen hafta deplasmanda Balıkesirspor'a 4-1 yenildikten sonra seyircisi önünde zafer elde eden Bucaspor, soyunma odasında büyük sevinç yaşadı. İzmir ekibi hafta içinde kupada Gaziemir Spor'u konuk ettikten sonra ligde Etimesgut Belediyespor deplasmanına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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