Bucaspor 1928, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a 3-0 mağlup oldu
Bucaspor 1928, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta önceki haftada Ankaragücü'ne yenildikten sonra Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a da 3-0 kaybetti. Kümede kalma mücadelesi veren takım, 9 puanla ateş hattında kalmaya devam ediyor. Teknik Direktör Toga Doğantez, devre arasına kadar 3 maç kaldığını ve yeniden bir galibiyet serisi yakalayacaklarına inandıklarını belirtti.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Ankaragücü'ne 1-0 yenilerek galibiyet serisini noktalayan Bucaspor 1928, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor deplasmanından da 3-0 yenik ayrıldı. Kümede kalma mücadelesi veren sarı-lacivertliler İstanbul'dan eli boş döndü ve 9 puanla ateş hattında kaldı. Teknik Direktör Toga Doğantez üst üste alınan galibiyetlerin ardından son 2 maçı yenilgiyle kapatmalarının üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Devre arasına kadar 3 maçımız kaldı. Yine bir seri yakalayacağımıza inanıyorum" dedi. Bucaspor önümüzdeki hafta içinde İzmir derbisinde Altınordu ile oynayacak. Sarı-lacivertliler derbinin ardından Batman Petrolspor (D) ve Karacabey Belediyespor müsabakalarıyla devreyi tamamlayacak.