Bucaspor 1928, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a 3-0 mağlup oldu

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Ankaragücü'ne 1-0 yenilerek galibiyet serisini noktalayan Bucaspor 1928, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor deplasmanından da 3-0 yenik ayrıldı. Kümede kalma mücadelesi veren sarı-lacivertliler İstanbul'dan eli boş döndü ve 9 puanla ateş hattında kaldı. Teknik Direktör Toga Doğantez üst üste alınan galibiyetlerin ardından son 2 maçı yenilgiyle kapatmalarının üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Devre arasına kadar 3 maçımız kaldı. Yine bir seri yakalayacağımıza inanıyorum" dedi. Bucaspor önümüzdeki hafta içinde İzmir derbisinde Altınordu ile oynayacak. Sarı-lacivertliler derbinin ardından Batman Petrolspor (D) ve Karacabey Belediyespor müsabakalarıyla devreyi tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor