Bucaspor 1928, Ankaraspor'u mağlup ederek galibiyetle tanıştı

Bucaspor 1928, evinde Ankaraspor'u 1-0 mağlup ederek 3 maç aradan sonra galibiyetle tanışmayı başardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci devreye 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle başlayan İzmir ekibi, bu süreçte de birçok önemli oyuncusunu kaybetti. Bu kötü dönemi sonlandırmak isteyen sarı-lacivertliler, 23. hafta mücadelesinde Ankaraspor'la karşı karşıya geldi. Yeni Buca Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Erhan Çelenk'in tek golüyle 1-0 kazanmayı başaran İzmir ekibi, böylece 3 maçlık aranın ardından galibiyetle tanışmayı başardı. Bu sonuçla puanını 41'e yükselten Bucaspor 1928, play-off hattındaki yerini de korudu. Sarı-lacivertlik ekip, hafta sonu oynanacak Nazilli maçında da rakibini deplasmanda mağlup ederek çıkışını devam ettirip, zirveye iyice yaklaşmak istiyor. - İZMİR