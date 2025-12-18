Bucaspor 1928 çöküşe geçti

2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıraları çok yakından ilgilendiren maçta evinde önemli rakibi Altınordu'ya 2-1 kaybeden Bucaspor 1928, umut tüketmeyi sürdürdü. Derbide 1-0 öne geçmesine rağmen avantajını koruyamayan sarı-lacivertliler, 9 puanda kalarak ateş hattından çıkamadı. Bu sonuçla Ankaragücü ve Beyoğlu Yeni Çarşı Spor mağlubiyetleriyle 3'te 0 yapan Bucaspor 1928, kurtuluş bölgesinin 3 puan gerisinde kaldı. 3 hafta önce Adana 01 FK ve Elazığspor galibiyetleriyle umutlanan sarı-lacivertliler yine kötü bir seri yakalamış oldu. Bucaspor 19288, kalan 2 müsabakada Batman Petrolspor (D) ve Karacabey Belediyespor'la oynayıp ilk devreyi bitirecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor