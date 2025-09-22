Bucaspor 1928, 5 Maçta 1 Puanla Dipte

2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Sincan Belediyesi Ankaraspor'a 3-2 mağlup olan Bucaspor 1928, 5 maç sonunda dibe demir attı. Yabancı oyuncularına olan borçları yüzünden transfer yapamayan ve geçen sezon kadrosunda yer alan birçok as oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kalan sarı-lacivertliler 5 hafta sonunda sadece 1 puan toplayabildi.

İlk hafta deplasmanda Karaman FK ile 3-3 berabere kalan Bucaspor 1928, üst üste Şanlıurfaspor, Kastamonuspor (D), Muğlaspor ve Sincan Belediyesi Ankaraspor (D) müsabakalarını kaybetti. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Evrensel Heper ile yolların ayrıldığı iddia edildi. Yönetimin teknik adam konusunda resmi açıklama yapması bekleniyor.