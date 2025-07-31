Bucaspor 1928, 5 Genç Oyuncuyla Profesyonel Sözleşme İmzaladı

YENİ sezonda 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928, 5 genç oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle transfer yasağı cezası alan ve mevcut kadrosundaki birçok as oyuncusuyla yollarını ayırmak durumunda kalan sarı-lacivertliler; Buğra Çiçek, Ali Emir Pervanlar, Berke Örer, Umut Hepdemirgil ve Oğuz Taylan Caner'i A takıma kazandırdı. Gerçekleştirilen imza törenine Onursal Başkan Nezir Aktaş da katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Buğra Çiçek, Ali Emir Pervanlar, Berke Örer, Umut Hepdemirgil ve Oğuz Taylan Caner'le sözleşme imzaladık. Oyuncularımıza yeni sezonda başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor