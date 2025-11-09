Haberler

Bucaspor 1928, 24Erzincanspor ile 2-2 Berabere Kaldı

Güncelleme:
Bucaspor 1928, 2'nci Lig Beyaz Grup'taki 11'inci maçında deplasmanda 24Erzincanspor ile 2-2 berabere kaldı. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan İzmir temsilcisi, galibiyeti kaçırarak 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Buğra Akçagün'ün attığı gol ile 5 gole ulaştı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda ilk yarısını 2-0 üstün tamamladığı maçta 24Erzincanspor'la 2-2 berabere kalan Bucaspor 1928, galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor. Bu karşılaşma öncesi son 2 maçında son dakika golleriyle Erbaaspor (D) ve İskenderunspor'a yenilerek puanı elinden kaçıran sarı-lacivertliler, bu kez üstünlüğünü koruyamayarak 1 puana razı oldu. Ligde çıktığı 11'inci maçında 3'üncü beraberliğini alarak 3 puana ulaşan İzmir temsilcisi son sırada kalmasına rağmen puan alarak teselli buldu. Sarı-lacivertlilerin ilk golünü atan 20 yaşındaki 10 numara Buğra Akçagün, gol sayısını 5'e çıkardı. Buğra, şimdiye kadar Buca ekibinin attığı 8 golün 5'inin altına imzasını attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
