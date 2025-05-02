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Bucaspor 1923 Sezonu İstanbul'da Kapatacak

Bucaspor 1923 Sezonu İstanbul'da Kapatacak
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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattına giremeyen Bucaspor 1923, yarın Arnavutköy Belediyespor ile karşılaşarak sezonu tamamlayacak.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattına adını yazdıramayan Bucaspor 1923, sezonu İstanbul'da kapatacak. Sarı-lacivertliler yarın kendisi gibi iddiası kalmayan Arnavutköy Belediyespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bolluca Stadı'nda Burak Doğru'nun düdük çalacağı müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Bucaspor 1928, 45 puanla 9'uncu sırada yer alırken, 41 puana sahip Arnavutköy Belediyespor ise 12'inci basamakta.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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