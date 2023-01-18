37 dakikada yaşattıklarının izahı yok! Suarez'in yeni takımında yaptıkları "Yok artık" dedirtti
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Luis Suarez yeni takımı Gremio'yla çıktığı ilk maçta 37 dakikada hat trick yaptı. Yıldız futbolcu, Gremio'nun Sao Luiz karşısında 4-1 kazandığı Recopa Gaucha maçında 3 gol atarak adından söz ettirmeyi başardı. 35 yaşındaki deneyimli futbolcu, ara transfer döneminde Gremio'ya ücretsiz transfer olmuştu.
35 yaşındaki Uruguaylı yıldız, Aralık ayında sözleşmesinin sona ermesinin ardından çocukluk takımı Nacional'den ayrılarak Brezilya ekibi Gremio'ya transfer oldu. Suarez'in buradaki kariyeri müthiş başladı.
Gremio'nun Sao Luiz karşısında 4-1 kazandığı Recopa Gaucha maçında 3 gol kaydetti. Kariyerinde Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid gibi takımlarda forma giyen 35 yaşındaki Luis Suarez, son olarak altyapısından yetiştiği ülkesinin takımı Club Nacional'de oynamıştı.
Gremio teknik direktörü Renato, Suarez hakkında "İlk çıkışından daha iyi olamazdı. Taraftarlar ona inanıyor, biz de inanıyoruz" dedi. "Ne için geldiğini gösterdi. Çok alçakgönüllü biri olduğu için gruba çabucak girdi. Öne çıkanları veya ayrıcalıkları istemiyor, sadece herkes gibi olmak istiyor." dedi.
35 yaşındaki deneyimli futbolcu, son olarak Premier Lig'de Norwich'e karşı Liverpool formasıyla üç gol attıktan sonra Aralık 2013'ten bu yana ilk kez bu başarıyı gösterdi. Ajax Amsterdam, Barcelona ve Atletico Madrid'de de forma giyen Suarez, çocukluk kulübü Uruguay'ın şampiyonluğu kazanmasının ardından ekim ayında Nacional'a veda etti.