Bu transfer dengeleri değiştirir! Dursun Özbek, 30 milyon euroluk yıldızı getiriyor
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Galatasaray'da başkan seçilen Dursun Özbek, hiç vakit kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı. Yeni bir golcü arayışında olan sarı kırmızılılarda hedef 27 yaşındaki Keita Balde.
Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, çalışacağı teknik direktörü belirledikten sonra transferde gaza basacak. Şampiyonluk kadrosu oluşturmak isteyen Özbek, yeni bir golcü istiyor.
HEDEF KEİTA BALDE
Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray, sözleşmesi bu ay içinde son bulacak golcü oyuncu Keita Balde Diao ile ilgileniyor. 27 yaşındaki oyuncuyla anlaşma noktasına gelindi.
30 MİLYON EUROLUK YILDIZ
2017-2018 sezonu başında Lazio'dan Monaco'ya 30 milyon euroya transfer olan Keita Balde daha sonra kariyerinde büyük bir düşüş yaşadı. 27 yaşındaki oyuncunun şu an piyasa değeri 3 milyon euro. 2021-2022 sezonu başında bedelsiz olarak Cagliari'nin yolunu tutan Keita Balde Diao, ligde çıktığı 26 maçta 3 gol, 2 asistlik ile oynadı.
Galatasaray'da teknik direktör kim olmalı? #Galatasaray | #DursunÖzbek— Haberler (@Haberler) June 11, 2022