Teklif ettikleri paraya bakın! Yusuf Yazıcı'ya Arabistan'dan dev talip

Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya Suudi Arabistan takımlarından Al-Shabab talip oldu.

12 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

AS'ta yer alan habere göre; Al-Shabab, milli yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Suudi Arabistan ekibi, milli oyuncuya yıllık 12 milyon euroluk teklif yaptı.

FONSECA MILAN'A İSTİYOR

Yusuf ile Al-Shabab'ın yanı sıra İtalyan ekipleri Milan ve Lazio da ilgileniyor. 27 yaşındaki futbolcunun Lille'den hocası olan ve Milan'ın başına geçmeye hazırlanan Paulo Fonseca, milli yıldızın transfer edilmesi için şimdiden talimat verdi Yusuf Yazıcı'nın geleceğiyle ilgili son kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

LİLLE PERFORMANSI

Lille formasıyla toplamda 135 maçta forma giyen deneyimli on numara, bu karşılaşmalarda 29 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.