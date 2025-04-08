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Bu takım şampiyonluğa oynuyor! Paralarını alamayan futbolcular bakın ne yaptı

Bu takım şampiyonluğa oynuyor! Paralarını alamayan futbolcular bakın ne yaptı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde futbolcular, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle bugünkü antrenmana çıkmadı. Daha sonra başkan Osman Sungur ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yapan takım, ikna edildi ve antrenman gerçekleştirildi. Kırmızı-siyahlılar, ligin 33. haftasında Ümraniyespor'u konuk edecek.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 10 Nisan Perşembe günü Ümraniyespor'u konuk edecek Gençlerbirliği'nde bugünkü antrenman, ödeme sorunu nedeniyle gecikmeli yapıldı.

FUTBOLCULAR ANTRENMANA ÇIKMADI, YÖNETİM İKNA ETTİ

Edinilen bilgiye göre futbolcular, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle saat 12.00'de başlaması gereken antrenmana çıkmadı. Daha sonra kulüp başkanı Osman Sungur ve bazı yönetim kurulu üyeleri, futbolcularla bir araya geldi. Toplantıda oyuncular ikna edildi ve antrenman saat 15.15'te gecikmeli olarak gerçekleştirildi.

Bu takım şampiyonluğa oynuyor! Paralarını alamayan futbolcular bakın ne yaptı

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana oyuncular, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyununun ardından yarı sahada çift kale maç yapan kırmızı-siyahlılar, antrenmanı tamamladı. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Sungur ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı takip etti.

Bu takım şampiyonluğa oynuyor! Paralarını alamayan futbolcular bakın ne yaptı

SÜPER LİG'E ÇIKABİLİRLER

Gençlerbirliği, 32 haftası kalan Trendyol 1. Lig'de 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. Başkent temsilcisi, bu sonuçlarla 54 puan topladı ve 4. sırada kendisine yer buldu. Play-off hattında yer alan kırmızı-siyahlıların ikinci sıradaki Fatih Karagümrük ile arasında 5 puan bulunuyor. Ligde ilk 2 sırayı alan takımlar doğrudan Süper Lig'e yükselecek.

PUAN DURUMU

  1. Kocaelispor: 63 puan
  2. Fatih Karagümrük: 59 puan
  3. Erzurumspor FK: 54 puan
  4. Gençlerbirliği: 54 puan
  5. İstanbulspor: 52 puan
  6. Bandırmaspor: 52 puan
  7. Keçiörengücü: 48 puan
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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