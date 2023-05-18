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Bu takım belki de tarihin en iyisi olacak! Manchester City, 5 yıldır kimseye kaybetmiyor

Spor Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Real Madrid'i 4-0'lık skorla ezip geçen Manchester City, inanılmaz bir istatistiğe imza attı. Şampiyonlar Ligi'nde evinde 5 yıldır yenilmeyen Manchester City, bu sezon Devler Ligi'nde kimseye kaybetmedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında 1-1 berabere biten maçın rövanşında Real Madrid'i 4-0'lık skorla deviren Manchester City, İstanbul biletini aldı. City, finalde Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'e rakip oldu.

Guardiola'nın öğrencileri, evinde oynadığı son 26 Şampiyonlar Ligi maçında yenilgi yüzü görmedi. City, son mağlubiyetini Eylül 2018'de Oylmpique Lyon'dan aldı.

Bu takım belki de tarihin en iyisi olacak! Manchester City, 5 yıldır kimseye kaybetmiyor

Son olarak 19 Eylül 2018'de Lyon'a 2-1 kaybeden City, o tarihten bu yana evinde oynadığı 26 karşılaşmadan 24 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. İngiliz ekibi bu süreçte Shakhtar ile 1-1, Sporting Lisbon ile 0-0 berabere kaldı. Dortmund, PSG, Atletico Madrid, Bayern Münih, Real Madrid'i ezdi geçti.

Bu takım belki de tarihin en iyisi olacak! Manchester City, 5 yıldır kimseye kaybetmiyor

İngiliz ekibi, finale gelene kadar bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir takıma kaybetmedi. Premier Lig'de oynadıkları son 13 maçtan da galip ayrıldılar.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City FC Pep Guardiola Spor Haberler

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