Bu sözler çok su kaldırır! Çebi'nin canlı yayında kullandığı ifadeler yenilir yutulur gibi değil

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Onur Bulut transferinden dolayı Kayserispor'la yaşanan gerilimi tırmandıracak açıklamalar yaptı. Çebi, "Gevezelik emesinler. Emekçi bir çocuğun hakkına tecavüz etmek ahlaki değildir. Önce abi ve baba olmayı becereksiniz, sonra yönetici olmayı" dedi.

Depremzedelere destek amaçlı Beşiktaş Jimnastik Kulübü bugün "Bırakmam Seni Türkiye" kampanyası için basın toplantısı düzenledi. Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi toplantıda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çebi, Onur Bulut transferi sebebiyle Kayserispor'la yaşanan gerilimi iyice yükseltecek ifadeler kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Siyah-Beyazlılar 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Onur Bulut'u Kayserispor'dan transfer etti, Sarı-Kırmızılı kulüp olayı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşıdı. Kayserispor, Beşiktaş'ın yolladığı parayı geri gönderip, transferin usulsüz olduğunu açıklamıştı.

Çebi'nin açıklamalarından satır başları:

"Onur Bulut transferi bizim için normal, etik bir transfer olmaktan başka bir şey değildir. Kayserisporlu yöneticiler eğer haklı olduklarını düşünüyorlarsa gidecekleri makamlar bellidir. Gereksiz yere gevezelik edilmesini doğru bulmuyorum."

"KENDİLERİNE ÇEKİ DÜZEN VERSİNLER"

"Kendilerine çeki düzen versinler, burası Beşiktaş. Bir futbolcu size gider ayak 1 milyon Euro kazandırıyorsa ve bunu yapmak için bir kağıt parçasına imza atıyorsa, ona saygı duymanız gerekir. Bir şekilde ona, bir odada kumpas kurmak yakışık değildir."

"ÖNCE ABİ VE BABA OLMAYI BECERECEKSİNİZ"

"Yöneticilik ve başkanlık, babalık ve abilik yapmanızı gerektirir. Emekçi bir çocuğun hakkına tecavüz etmek ahlaki değildir. Önce abi ve baba olmayı becereceksiniz. Sonra yönetici olmayı becereceksiniz."