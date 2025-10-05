Haberler

Bu skoru beklemiyordu! Arda Turan kendi sahasında hezimeti yaşadı

Bu skoru beklemiyordu! Arda Turan kendi sahasında hezimeti yaşadı
Güncelleme:
Ukrayna Premier Lig'in 8. hafta maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, sahasında LNZ Cherkasy'ye 4-1 mağlup oldu. Shakhtar Donetsk, ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Ukrayna Premier Lig'İn 8. hafta maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile LNZ Cherkasy karşı karşıya geldi. Arena Lviv Stadyumu'nda oynanan mücadeleyiLNZ Cherkasy, 4-1'lik skorla kazandı.

SHAKHTAR'A BÜYÜK ŞOK

LNZ Cherkasy'ye galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Denys Kuzyk, 61. dakikada Mark Osei Assinor, 71. dakikada Artur Ryabov ve 89. dakikada Prosper Obah kaydetti. Shakhtar'ın tek golü 85. dakikada Egor Nazaryna'dan geldi.

ARDA TURAN İLK KEZ KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte Shakhtar Donetsk, ligde ilk kez yenildi. 3 puanı alan LNZ Cherkasy, 14 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maçında Shakhtar Donetsk, Polessya deplasmanına gidecek. LNZ Cherkasy ise Kolos'u konuk edecek.

