Afyonkarahisar'da 100 Motosikletli Kocatepe'ye Sürüş Yaptı

Afyonkarahisar'da yaklaşık 100 motosikletli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe Atatürk Anıtı'na 'Kocatepe Sürüşü' yaptı.

PMS Afyon Motosiklet Derneği öncülüğünde Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen 100 motosikletli 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Afyonkarahisar'da buluştu. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında 'Kocatepe Sürüşü'nü yapacak motosikletliler Zafer Meydanı'nda toplandı. Polis eşliğinde hareket eden motosikletliler Kocatepe'de sürüşünü tamamladı. Motosikletli grup Kocatepe'de şehitler için Saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. PMS Afyon Motosiklet Derneği Başkanı Hüseyin Akçeken yaptığı açıklamada, şehitleri anmak adına böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade ederek, gelecek yıllarda da buna benzer etkinliklere devam edeceklerini söyledi. Grup günün anısına fotoğraf çektirerek etkinliğini tamamladı. - AFYONKARAHİSAR