Bu sefer de Galatasaray istedi Fenerbahçe aldı! Joao Pedro İstanbul'a geliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu sefer de Galatasaray istedi Fenerbahçe aldı! Joao Pedro İstanbul'a geliyor

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
 - Güncelleme:

Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir transfer hamlesi geldi. Sarı Lacivertliler, Galatasaray'ın da çok istediği, Cagliari'de forma giyen Joao Pedro ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Üst üste transferleri açıklamaya başlayan Kanarya, golcü arayışlarında mutlu sona ulaştı.

JOAO PEDRO FENERBAHÇE'YE GELİYOR

Galatasaray'ın imza aşamasına kadar gelip, oyuncunun menajeriyle anlaşamamasının ardından rafa kalkan Pedro transferine Fenerbahçe dahil oldu. Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, 30 yaşındaki golcü oyuncu Joao Pedro ile anlaşma sağladı.

İMZAYA GELİYOR

Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Joao Pedro son detayları görüşmek adına İstanbul'a gelecek. Pedro geçen sezon Cagliari formasıyla 39 maçta 13 gol 4 asist ile oynadı.

Bu sefer de Galatasaray istedi Fenerbahçe aldı! Joao Pedro İstanbul'a geliyor

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title