Bu sefer de Galatasaray istedi Fenerbahçe aldı! Joao Pedro İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Üst üste transferleri açıklamaya başlayan Kanarya, golcü arayışlarında mutlu sona ulaştı.

JOAO PEDRO FENERBAHÇE'YE GELİYOR

Galatasaray'ın imza aşamasına kadar gelip, oyuncunun menajeriyle anlaşamamasının ardından rafa kalkan Pedro transferine Fenerbahçe dahil oldu. Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, 30 yaşındaki golcü oyuncu Joao Pedro ile anlaşma sağladı.

İMZAYA GELİYOR

Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Joao Pedro son detayları görüşmek adına İstanbul'a gelecek. Pedro geçen sezon Cagliari formasıyla 39 maçta 13 gol 4 asist ile oynadı.