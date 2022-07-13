Bu sefer de Galatasaray istedi Fenerbahçe aldı! Joao Pedro İstanbul'a geliyor
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir transfer hamlesi geldi. Sarı Lacivertliler, Galatasaray'ın da çok istediği, Cagliari'de forma giyen Joao Pedro ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Üst üste transferleri açıklamaya başlayan Kanarya, golcü arayışlarında mutlu sona ulaştı.
JOAO PEDRO FENERBAHÇE'YE GELİYOR
Galatasaray'ın imza aşamasına kadar gelip, oyuncunun menajeriyle anlaşamamasının ardından rafa kalkan Pedro transferine Fenerbahçe dahil oldu. Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, 30 yaşındaki golcü oyuncu Joao Pedro ile anlaşma sağladı.
İMZAYA GELİYOR
Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Joao Pedro son detayları görüşmek adına İstanbul'a gelecek. Pedro geçen sezon Cagliari formasıyla 39 maçta 13 gol 4 asist ile oynadı.