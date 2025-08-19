Bu rakamı daha önce duymadınız! Galatasaray Barış Alper Yılmaz için servet istiyor

Güncelleme:
Süper Lig'de bu sezon parlayan Barış Alper Yılmaz, Avrupa ve Suudi Arabistan kulüplerinin radarında. Galatasaray, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda oyuncuyu satmak istemese de NEOM Kulübü'ne bonservis bedelini 60 milyon euro olarak bildirdi. Ayrıca anlaşma gereği satıştan pay alacak Keçiörengücü'nün 10 milyon euroluk hakkının da Suudiler tarafından ödenmesi talep edildi.

Süper Lig'de bu sezon hızlı bir başlangıç yapan Barış Alper Yılmaz, transfer gündeminin de ilk sıralarında. Avrupa'dan ve Suudi Arabistan'dan kulüplerle anılan genç oyuncunun geleceği merak edilirken Galatasaray yönetimi her geçen gün bonservis bedelini artırıyor.

NEOM TRANSFERDE ISRARCI

Cimbom'da sezona harika bir başlangıç yapan Barış Alper, Avrupa'nın ardından Suudi Arabistan pazarına da girdi. Neom Kulübü, 25 yaşındaki yıldıza talip oldu. İki kez masaya oturan ancak sonuç alamayan Körfez ekibi, 35 milyon euroluk teklif sunmuştu.

60 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Okan Buruk'un raporu doğrultusunda millî oyuncuyu satmak istemeyen sarı kırmızılılar, toplam 50 milyon avroluk beklentiyi karşı tarafın istekli tavrı da görülerek biraz daha yukarı çekildi.

Anlaşma gereği satıştan yüzde 20'lik payı eski kulübü Keçiörengücü'ne ödeyecek olan Aslan, NEOM Kulübü'ne bonservis bedelini 60 milyon avroya çıkardığını bildirdi. Dursun Özbek yönetimi, Keçiörengücü'nün 10 milyon avroluk payının da Suudlar tarafından ödenmesini istiyor.

Düzce'de mısır tarlasında insan kafatası ve kemikleri bulundu

Tarlada çalışan çiftçi fark etti, ihbara gelen ekiplerin kanı dondu
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCan Reno:

piyasa yapıyorlar 10m bile etmez Ne abarttını bee

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa cahit:

He yav he

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Braw satmamak içşn iyi bahane başgaaan

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Adam tam zirveyi yaşıyor neden satıyoruz.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
