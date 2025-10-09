Haberler

Bu parayı veren alır! Fenerbahçe Szymanski'yi de satıyor

Bu parayı veren alır! Fenerbahçe Szymanski'yi de satıyor
Fenerbahçe, Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski için 10 milyon euronun üzerinde teklif gelmesi halinde transferine izin verebilir. Yaz döneminde ilgilenen Lyon'un devre arasında yeniden devreye girmesi bekleniyor. 26 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski için 10 milyon euronun üzerinde teklif gelmesi halinde oyuncunun ayrılmasına izin verebilir. Sarı-lacivertliler, son haftalarda performansı tartışılan 26 yaşındaki futbolcu için bonservis beklentisini netleştirdi.

SZYMANSKİ İÇİN BEKLENTİ 10 MİLYON EURONUN ÜZERİ

Fenerbahçe yönetimi, Sebastian Szymanski için 10 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyecek. Sezona beklentilerin altında başlayan Polonyalı futbolcunun, Avrupa'nın beş büyük liginde forma giyme hedefi taşıdığı iddia ediliyor. Bu rakamın üzerindeki tekliflerin ise masaya yatırılabileceği belirtiliyor.

LYON KAPIYI YENİDEN ÇALACAK

Yaz transfer döneminde Szymanski'yi kadrosuna katmak isteyen Lyon'un, yıldız futbolcudan vazgeçmediği öğrenildi. Fransız ekibinin, devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını yeniden çalacağı öne sürülüyor.

SZYMANSKİ'NİN PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sebastian Szymanski, bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta 2 gol ve 2 asist üretti.

Geçtiğimiz sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Polonyalı futbolcu, son haftalarda yaşadığı düşüşe rağmen Avrupa kulüplerinin radarında yer almaya devam ediyor.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Fener butun malları elden çıkarsın kapıya da tadilattayız yazıp bu yıl paydos etsin seneye badana boya yeni dekor falan çalışmaya başlasın

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
