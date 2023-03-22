Devrim yapmak isterken kendini yaktı! VAR olmayan ligde telefondan pozisyon izleyen hakeme tarihi ceza

Mısır 2. Ligi'nde hakem Mohamed Farouk, VAR sistemi olmadığı için atılan golü cep telefonundan izleyip iptal etti. Mısır Futbol Federasyonu ise hakem Mohamed Farouk'a süresiz olarak maç vermeme kararı aldı.