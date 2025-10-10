Haberler

Bu nasıl takım böyle? Kaleci hariç herkes skora katkı sağladı

Bu nasıl takım böyle? Kaleci hariç herkes skora katkı sağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Avusturya, San Marino karşısında adeta gol olup yağdı. Avusturya'nın San Marino karşısında sahaya ilk 11'de çıkan 10 oyuncusu maçta gol ya da asist yaptı. Maç 10-0 bitti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Avusturya, San Marino karşısında adeta gol olup yağdı. Mücadele 10-0 bitti.

KALECİ HARİÇ HERKES SKORA KATKI VERDİ

Avusturya'nın maça ilk 11'de başlayan 10 oyuncusu, karşılaşmada gol ya da asist yaparak istatistiklere geçen bir performans ortaya koydu.

SAN MARINO TARİHİNİN EN AĞIR YENİLGİLERİNDEN BİRİNİ ALDI

Sahada varlık gösteremeyen San Marino, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde puan hasretini sürdürdü. Mücadele boyunca topa neredeyse hiç hakim olamayan ekip, defans hattında da büyük hatalar yaptı.

5'TE 5 İLE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte grupta oynadığı 5 maçı da kazanan Avusturya puanını 15 yaptı ve liderliğini sürdürdü. San Marino ise 6 maç sonunda puansız kaldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİbrahim Genç:

San marinonun tarihinde ilk gol attığı ve ilk puan aldığı ülke takımı hangisi?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
