Bu maçta yok yok! 2 gol, 2 kırmızı, 3 gol iptali

Bundesliga'nın 26. hafta maçında Bayer Leverkusen ile lider Bayern Münih karşı karşıya geldi. Bay Arena'da oynanan mücadele, 1-1 berabere gbitti.

ZORLU MAÇTA KARŞILIKLI GOLLER

Bayer Leverkusen'in golü 6. dakikada Alex Garcia ile gelirken, Bayern Münih'in bu gole karşılığı 69. dakikada Luis Diaz ile oldu.

BAYERN MUNIH 9 KİŞİ KALDI

Bayern Münih, 42. dakikada Nicolas Jackson ve 84. dakikada Luis Diaz'ın gördüğü kırmızı kartların ardından sahada 9 kişi kaldı.

VAR'IN UYARISIYLA 3 GOL İPTAL

Bayern Münih'in 26. dakikada Tah ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. İkinci yarı oyuna giren Harry Kane, 61. dakikada beraberlik golünü attı ancak gol yine VAR'dan döndü. Bu kez Bayer Leverkusen 90+3'te Hofmann ile öne geçse de bu gol de VAR incelemesinin ardından iptal oldu.