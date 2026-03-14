Bu maçta yok yok! 2 gol, 2 kırmızı, 3 gol iptali
Bundesliga 26. hafta maçında Bayern Münih, 9 kişi kaldığı maçta Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı. Bayern Münih'te Luis Diaz ve Nicolas Jackson kırmızı kart görürken, 3 gol VAR'ın uyarısının ardından iptal edildi.
Bundesliga'nın 26. hafta maçında Bayer Leverkusen ile lider Bayern Münih karşı karşıya geldi. Bay Arena'da oynanan mücadele, 1-1 berabere gbitti.
ZORLU MAÇTA KARŞILIKLI GOLLER
Bayer Leverkusen'in golü 6. dakikada Alex Garcia ile gelirken, Bayern Münih'in bu gole karşılığı 69. dakikada Luis Diaz ile oldu.
BAYERN MUNIH 9 KİŞİ KALDI
Bayern Münih, 42. dakikada Nicolas Jackson ve 84. dakikada Luis Diaz'ın gördüğü kırmızı kartların ardından sahada 9 kişi kaldı.
VAR'IN UYARISIYLA 3 GOL İPTAL
Bayern Münih'in 26. dakikada Tah ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. İkinci yarı oyuna giren Harry Kane, 61. dakikada beraberlik golünü attı ancak gol yine VAR'dan döndü. Bu kez Bayer Leverkusen 90+3'te Hofmann ile öne geçse de bu gol de VAR incelemesinin ardından iptal oldu.