Bu maçı kaçıran bin pişman! Tam 7 gol ve işte ilk finalist

Uefa Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Inter ile Barcelona karşı karşıya geldi. 3-3 biten ilk maçın rövanşında Giuseppe Meazza'da oynanan ve uzatmalara giden maçı Inter, uzatmalarda bulduğu golle 4-3 kazandı.

İLK YARIYI INTER ÖNDE KAPADI

Karşılaşmanın 21. dakikasında Inter, Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda oyunun hakimiyetini eline alan Inter, 44. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, 45+1'de skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı sonucunu belirledi.

BARCELONA'DAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

İlk yarıda sahada pek varlık gösteremeyen Barcelona, ikinci yarı adeta rakibini sahadan sildi. Karşılaşmanın 54. dakikasında Eric Garcia'nın golüyle farkı bire indiren Barcelona, 60. dakikada Daniel Olmo'nun attığı golle skora dengeyi getirdi.

RAPHINHA'DAN ÖNE GEÇİREN GOL

Maçta son dakikalar oynanırken Katalan devinin Brezilyalı yıldızı Raphinha sahneye çıktı. Dakika 87'de hızlı gelişen Barcelona atağında Raphinha'nın şutu kaleci Sommer'den döndü. Dönen topu gelişine tamamlayan Raphinha, direğin dibinden topu ağlara yolladı.

TAMMAÇ BİTTİ DERKEN ACERBI...

Şok bir golle geriye dusen Inter, karşılaşmanın uzatma dakikalarında baskısını artırdı. İtalyan devi, aradığı golü 90+3'te buldu. Sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde bulunan savunma oyuncusu Francesco Acerbi, düzgün bir tek vuruşla Barcelona ağlarını sarsarak maçı uzatmalara götürdü. Bu gol, Acerbi'nin kariyerindeki ilk Avrupa golü olarak kayıtlara geçti.

UZATMALARDA INTER ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın ilk uzatma devresinin 99. dakikasında Inter yeniden öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Taremi, tek pasla Davide Frattesi'yi gördü. İki rakibi karşısında köşeye şık bir vuruş yapan Frattesi, takımını 4-3 öne geçirdi.

BASKI SONUÇ GETİRMEDİ

İkinci uzatma devresinde tüm hatlarıyla baskısını artıran Barcelona, kaleci Sommer'i geçemedi ve karşılaşma 4-3 Inter'in üstünlüğüyle tamamlandı.

İLK FİNALİST INTER

İki maçın sonunda toplamda 7-6'lık skor üstünlüğünü alan Inter, adını finale yazdıran ilk takım oldu. Inter'in finaldeki rakibi, Paris Saint-Germain-Arsenal eşleşmesinin galibi olacak.