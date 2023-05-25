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'Bu lig hukuk ve mantık dışı' diyen Şenol Güneş'in cezası belli oldu

"Bu lig hukuk ve mantık dışı" diyen Şenol Güneş'in cezası belli oldu

Spor Haberleri

Adana Demirspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından "Bu lig mantık ve hukuk dışı" diyen Şenol Güneş, 104 bin lira para cezası aldı.

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u deplasmanda 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Şenol Güneş'in "Mantık dışı, hukuk dışı bir lig" açıklaması dikkat çekmişti.

104 BİN LİRA

Güneş, Adana Demirspor maçı sonrasında 'basın toplantısındaki beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle' PFDK tarafından 104 bin lira para cezasına çarptırıldı.

'Bu lig hukuk dışı' diyen Şenol Güneş'e verilen ceza çok konuşulacak

"SPOTMENLİĞE AYKIRI"

PFDK'dan yapılan açıklamada, "Beşiktaş A.Ş. teknik sorumlusu Şenol Güneş'in müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 104.000. TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Şenol Güneş Spor Haberler

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