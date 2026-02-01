Bu kez Singo değil! Liverpool, Galatasaray'ın bir yıldızına daha göz koydu

Galatasaray'dan Wilfried Singo'yu uzun bir süredir takip eden Liverpool, sarı-kırmızılıların bir yıldız ismini daha gözüne kestirdi.

YENİ HEDEF SALLAI

Sağ bek pozisyonuna transfer yapmak isteyen Liverpool, Sunderland forması giyen sağ bek Lutsharel Geertruida'dan sonra Galatasaray forması giyen Roland Sallai'yi de transfer listesine ekledi. İngiliz devinin, Macar oyuncu için hamle yapabileceği kaydedildi.

BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO

Sallai için Premier Lig'den daha önce Everton ve Brentford'ın da ilgisi olmuş ancak Galatasaray o dönem iki ekipten de 30 milyon euro'luk bonservis bedeli istemişti.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Sallai, bu sezon 29 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.