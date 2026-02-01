Bu kez Singo değil! Liverpool, Galatasaray'ın bir yıldızına daha göz koydu
Galatasaray'ın Macar oyuncusu Roland Sallai, İngiliz futbol devi Liverpool'un transfer listesine girdi. Sağ bek pozisyonuna transfer yapmayı planlayan Liverpool, daha önce de Galatasaray'ın Wilfried Singo'sunu takibe almıştı. İngilizler, bu kez de Sallai ile ilgileniyor.
- Liverpool, Galatasaray forması giyen Roland Sallai'yi transfer listesine ekledi.
- Galatasaray, Sallai için daha önce Everton ve Brentford'dan 30 milyon euro bonservis bedeli istemişti.
- Roland Sallai'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Galatasaray'dan Wilfried Singo'yu uzun bir süredir takip eden Liverpool, sarı-kırmızılıların bir yıldız ismini daha gözüne kestirdi.
YENİ HEDEF SALLAI
Sağ bek pozisyonuna transfer yapmak isteyen Liverpool, Sunderland forması giyen sağ bek Lutsharel Geertruida'dan sonra Galatasaray forması giyen Roland Sallai'yi de transfer listesine ekledi. İngiliz devinin, Macar oyuncu için hamle yapabileceği kaydedildi.
BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO
Sallai için Premier Lig'den daha önce Everton ve Brentford'ın da ilgisi olmuş ancak Galatasaray o dönem iki ekipten de 30 milyon euro'luk bonservis bedeli istemişti.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Sallai, bu sezon 29 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.