Haberler

Bu kez Singo değil! Liverpool, Galatasaray'ın bir yıldızına daha göz koydu

Bu kez Singo değil! Liverpool, Galatasaray'ın bir yıldızına daha göz koydu Haber Videosunu İzle
Bu kez Singo değil! Liverpool, Galatasaray'ın bir yıldızına daha göz koydu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Macar oyuncusu Roland Sallai, İngiliz futbol devi Liverpool'un transfer listesine girdi. Sağ bek pozisyonuna transfer yapmayı planlayan Liverpool, daha önce de Galatasaray'ın Wilfried Singo'sunu takibe almıştı. İngilizler, bu kez de Sallai ile ilgileniyor.

  • Liverpool, Galatasaray forması giyen Roland Sallai'yi transfer listesine ekledi.
  • Galatasaray, Sallai için daha önce Everton ve Brentford'dan 30 milyon euro bonservis bedeli istemişti.
  • Roland Sallai'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'dan Wilfried Singo'yu uzun bir süredir takip eden Liverpool, sarı-kırmızılıların bir yıldız ismini daha gözüne kestirdi.

YENİ HEDEF SALLAI

Sağ bek pozisyonuna transfer yapmak isteyen Liverpool, Sunderland forması giyen sağ bek Lutsharel Geertruida'dan sonra Galatasaray forması giyen Roland Sallai'yi de transfer listesine ekledi. İngiliz devinin, Macar oyuncu için hamle yapabileceği kaydedildi.

BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO

Sallai için Premier Lig'den daha önce Everton ve Brentford'ın da ilgisi olmuş ancak Galatasaray o dönem iki ekipten de 30 milyon euro'luk bonservis bedeli istemişti.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Sallai, bu sezon 29 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün

ABD saldırısı beklenirken İran'dan zeytin dalı geldi: Yalnızca...
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Ee bunu kimden duydunuz?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor
Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

Ömrünün en unutulmaz hediyesini Tarkan'dan aldı
Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto

Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz

Gerilim tırmanırken Veliaht Prens'ten Trump'a tarihi rest