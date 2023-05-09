Bu kez saha dışında gönülleri fethetti! Kim Min-Jae'nin takım arkadaşına yaptığını görenler sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe'den ayrılarak İtalyan devi Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, şampiyonluk kutlamaları sırasında takım arkadaşı Di Lorenzo'nun düşmesini önlediği hareketiyle sosyal medyaya damga vurdu. Başarılı oyuncuya, övgü dolu yorumlar yapıldı.

Serie A'da şampiyon olan Napoli'de, şampiyonluk kutlamaları devam ediyor. Son olarak Fiorentina'yı da yenen mavi-beyazlılarda maç sonunda Kim Min-Jae'nin yaptığı hareket sosyal medyada olay oldu. Lorenzo, geri geri yürüdüğü esnada saha kenarındaki çıkıntıdan düşmek üzereyken Kim, kaptanını son anda tutarak kurtardı.

SOSYAL MEDYA GÜNDEM OLDU

Geri geri giderken arkasındaki çukuru görmeyen Di Lorenzo'ya hızır gibi yetişen Güney Koreli futbolcu, takım arkadaşının sakatlanmasını da önledi. Bu harekete sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağmuru geldi.

İşte sosyal medya yorumları;