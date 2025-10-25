Haberler

Bu kez olmadı! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 90+1'de yıkıldı

Güncelleme:
Championship 12. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sahasında 90+1'de yediği golle Charlton ile 1-1 berabere kaldı. Hull City, ligde 3 maç aradan sonra ilk kez puan kaybetti.

Championship 12. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Charlton karşı karşıya geldi. The MKM Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1 berabere bitti.

ACUN ILICALI'NIN HULL'U 90+1'DE YIKILDI

Hull City'nin golü 46. dakikada Joe Gerhaldt'tan gelirken, Charlton, beraberlik golünü 90+1'de Luke Berry ile buldu.

GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 3 maçı kazanan Hull City'nin galibiyet serisi sona erdi. Hull City, rakibi Charlton ile birlikte 19 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maçında Hull City, Norwich deplasmanına gidecek. Charlton, sahasında Swensea City'i ağırlayacak.

