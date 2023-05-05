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Bu kez hata yapmadılar! Fenerbahçe Beko, turu son maça bıraktı

Spor Haberleri

Fenerbahçe Beko, kaybetmesi durumunda Final Four şansını yitireceği Play-Off serisinin 4. maçında Ataşehir'de Olympiacos'u 73-69 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final 4. mücadelesinde Olympiakos'u 73-69 mağlup ederek seriyi 2-2 yaptı.

TUR YUNANİSTAN'A KALDI

3 galibiyete ulaşanın Final Four'a kalacağı eşleşmenin kazananını son maç belirleyecek. 9 Mayıs Salı günü Atina'da oynanacak karşılaşmada galip gelen ekip Final Four'da yer alacak.

Bu kez hata yapmadılar! Fenerbahçe Beko, turu son maça bıraktı

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI

  • 1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 18-17 Olympiakos
  • 2. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 32-33 Olympiakos
  • 3. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 48-49 Olympiakos
  • 4. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 73-69 Olympiakos
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Beko Spor Haberler

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