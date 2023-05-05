Bu kez hata yapmadılar! Fenerbahçe Beko, turu son maça bıraktı
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Fenerbahçe Beko, kaybetmesi durumunda Final Four şansını yitireceği Play-Off serisinin 4. maçında Ataşehir'de Olympiacos'u 73-69 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final 4. mücadelesinde Olympiakos'u 73-69 mağlup ederek seriyi 2-2 yaptı.
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3 galibiyete ulaşanın Final Four'a kalacağı eşleşmenin kazananını son maç belirleyecek. 9 Mayıs Salı günü Atina'da oynanacak karşılaşmada galip gelen ekip Final Four'da yer alacak.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI
- 1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 18-17 Olympiakos
- 2. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 32-33 Olympiakos
- 3. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 48-49 Olympiakos
- 4. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 73-69 Olympiakos