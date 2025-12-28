Bu kez futbolcu olarak imza atmadı! Ömer Toprak'ın yeni takımı şaşırttı

Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Süper Lig'de de Antalyaspor formaları giyen eski milli futbolcu Ömer Toprak'tan kariyeriyle ilgili sürpriz bir adım geldi.

YARDIMCI ANTRENÖR OLARAK REAL SOCIEDAD'DA GÖREV YAPACAK

Ömer Toprak, La Liga ekibi Real Sociedad'da takımın başına geçen yeni teknik direktör Pellegrino Matarazzo'nun ekibine katıldı. 36 yaşındaki Toprak, ligde 16'ncı sırada bulunan İspanyol ekibinde yardımcı antrenör olarak göreve başladı.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Uzun yıllar Bundesliga'da Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Werder Bremen formaları giyen Ömer Toprak, futbolculuk kariyerinde çıktığı 496 maçta 20 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.