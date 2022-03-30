Bu kez aynı rekora ortak oldular! Messi ve Ronaldo futbol tarihine geçti
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Katar'da oynanacak 2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Arjantin ve Portekiz'de yıldız futbolcular Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo tarihe geçti. Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen iki yıldız da dev turnuvaya 5. kez katılan isimler arasına girdi.
Dünya Kupası'na katılmayı Kasım 2021'de garantileyen Arjantin'de Messi ile Kuzey Makedonya'yı play-off finalinde yenerek dev turnuvaya katılma hakkı kazanan Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo tarihe geçti.
5. KEZ DÜNYA KUPASI'NA KATILIYORLAR
Dünya futbolunun en iyileri arasında gösterilen Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi, Dünya Kupası'na 5. kez katılan oyuncular arasına girdi. Daha önce Dünya Kupasına 5 kez katılan oyuncular İtalya ile Antonio Carbajal, Almanya ile Lothar Matthäus ve Meksika ile Rafael Márquez'di. 2022 Dünya Kupası, Katar'da 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Haberler.com - Spor