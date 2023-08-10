Bu karenin bedeli çok ağır oldu! Tete'nin Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşan personel işten çıkarıldı

Galatasaray anlaşmaya vardığı Tete'yi henüz resmi olarak açıklamadı ancak sosyal medyaya sızdırılan fotoğrafta, futbolcunun Galatasaray'ın müzesinde formalı şekilde tanıtım klibi çektiği görülmüştü. Kulüp yönetimi, Brezilyalı futbolcunun formalı fotoğrafını sızdıran kişiyi güvenlik kameralarından tespit etti ve işine son verdi.

Tete'yi renklerine bağlayan Galatasaray'ın gün içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor. Brezilyalı futbolcunun, Galatasaray'ın müzesinde çekilen fotoğrafının ise sosyal medyaya sızdırılması büyük ses getirdi. Yakup Çınar'ın haberine göre; kulüp yönetimi fotoğrafı sosyal medyaya yükleyen personeli, güvenlik kameralarından tespit etti ve işten çıkardı.

TETE'NİN MALİYETİ

Galatasaray, Tete ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcuya 2.8 milyon euro imza parası ve yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret verecek. Galatasaray, imza parasını ise 2.5 yılda ödeyecek.

Sızdırılan fotoğraf

KARİYERİ

Sağ açık oynayan Tete, Shakhtar Donetsk'te forma giydiği 108 maçta 31 gol ve 15 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı yıldız, Lyon'da ise takımına 30 maçta 8 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. 23 yaşındaki futbolcu, kiralık olarak oynadığı Leicester City'de ise 14 maçta 1 gol attı.