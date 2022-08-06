Bu kare Türk futbolseverleri çileden çıkarttı! Milli Takım'ın hocası Kuntz'a tepki yağıyor
A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, Bundesliga'nın açılış haftasında oynanan Eintracht Frankfurt-Bayern Münih maçına gitti ve burada karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu. Aynı gün Süper Lig'in açılış maçı olan İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşması yerine Kuntz'un Almanya'yı tercih etmesi sosyal medyada Türk futbolseverleri adeta çileden çıkardı. Alman teknik direktöre tepki yağdı.
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Süper Lig, İstanbulspor-Trabzonspor maçıyla sezonu açarken A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un izlemek için tercih ettiği maç büyük tepki çekti.
KUNTZ, ALMANYA'YI TERCİH ETTİ
Stefan Kuntz, Bundesliga'nın açılış haftasında oynanan Eintracht Frankfurt-Bayern Münih maçı için Almanya'daydı. A Milli Takım'ın hocası Kuntz'un aynı gün Süper Lig'in açılış maçında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşmasını tercih etmemesi eleştirildi. Sosyal medyada deneyimli hocaya tepki yağarken, yaptığının yanlış olduğu vurgulandı.