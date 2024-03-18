Bu kadarı da pes artık! Korner direğiyle Mert Müldür'e saldıran taraftarın passoligi yokmuş

Trabzonspor'un sahasında 3-2 yenildiği ve sonunda skandal olayların yaşandığı Fenerbahçe maçının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

MERT MÜLDÜR'E SALDIRAN TARAFTARIN PASSOLİGİ YOKMUŞ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasında, "Yakalanan 12 kişiden biri olan ve müsabaka sonunda sahaya atlayıp korner bayrağını alarak futbolculara doğru koşan şahsın, stadyuma giriş yapmış olduğu passolig sahibinin C.Ç. olduğu tespit edilmiş, sahaya giren şahsın passolig sahibi olmadığı anlaşılmış, yapılan incelemelerde sahaya giren E.T. isimli şahıs Araklı ilçesinde yakalanmış ve gerekli soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.