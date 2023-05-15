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Bu iş tamam! Kim Min Jae, Manchester'a "Evet" dedi

Spor Haberleri

Premier Lig devi Manchester United, uzun zamandır gündeminde olan Kim Min Jae transferinde sona geldi. İngiliz temsilcisi, yıldız futbolcu için son detayları görüşüyor.

Gelecek sezon için sağlam bir kadro kurmak isteyen Manchester United, Napoli'den Kim Min Jae transferinde sona geldi.

İKNA OLDU

Il Mattino'da yer alan habere göre, Manchester United, Kim Min Jae'yi transfer için ikna etti. Taraflar arasında son pürüzlerin giderildiği aktarıldı.

Bu iş tamam! Kim Min Jae Manchester'a 'Evet' dedi

FENERBAHÇE'DEN GİTMİŞTİ

Haberde, Min Jae'nin, İtalya'da mutlu olduğu fakat Premier Lig hayali nedeniyle bu transfere "Evet" dediği kaydedildi. İtalyan ekibinin, Kim Min Jae'i geçen sezon Fenerbahçe'den 18 milyon euroya aldığı ve 50-60 milyon euro arasındaki serbest kalma maddesi nedeniyle bu transferden büyük kar elde edecek.

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Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Manchester United Kim Min-Jae Napoli Spor Haberler

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