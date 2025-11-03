Bu ikili bambaşka! Arda Güler'den Kylian Mbappe'ye 6 asist
Real Madrid, ligde karşılaştığı Valencia'yı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada Real Madrid'de Kylian Mbappe ve Arda Güler, son maçlarda olduğu gibi yeniden yıldızlaştı. Arda Güler, maçta ilk 11'de yer aldı ve Kylian Mbappe'ye asist yaptı. Bu asist, genç futbolcunun bu sezon Mbappe'ye verdiği gol pası sayısını 6'ya çıkardı.
- Arda Güler, Real Madrid formasıyla Valencia karşısında Kylian Mbappe'ye asist yaparak bu sezon ona verdiği gol pası sayısını 6'ya çıkardı.
- Arda Güler, Real Madrid'deki 75. maçına çıkarak Fenerbahçe'ye 2 milyon Euro bonus kazandırdı.
- Arda Güler'in transferinden Fenerbahçe'nin elde ettiği toplam gelir 26 milyon Euro'ya ulaştı.
La Liga'da İspanyol devi Real Madrid'in Valencia karşısında 4-0 kazandığı mücadele, Arda Güler'in Fenerbahçe'ye bir bonus daha kazandırdığı maç olarak kayda geçti.
ARDA'DAN MBAPPE'YE 6'NCI ASİST
Kylian Mbappe'nin 19 ve 31'inci dakikalarda, Jude Bellingham'ın 44'üncü dakikada ve Carreras'ın 82'nci dakikada attığı gollerle kazanılan karşılaşmada Arda Güler, ilk 11'de görev aldı ve Kylian Mbappe'ye asist yaptı. Genç yıldızın bu sezon Fransız futbolcuya verdiği gol pası sayısı 6'ya ulaştı.
FENERBAHÇE'NİN KASASINA 2 MİLYON EURO EKLENDİ
Arda Güler, Valencia maçıyla birlikte Real Madrid formasıyla 75'inci kez sahaya çıktı. 20 yaşındaki futbolcunun Real Madrid formasıyla 75'inci maçını oynaması Fenerbahçe ile yapılan anlaşmada yer alan bonus maddesinin üçüncü kez devreye girmesini sağladı. Sözleşmeye göre Arda'nın her 25 resmi maçında sarı-lacivertlilerin kasasına 2 milyon Euro ekleniyor. Böylece 2023-24 sezonu başında 20+10 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer olan milli futbolcudan elde edilen toplam gelir 26 milyon Euro'ya çıktı.