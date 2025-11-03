Haberler

Bu ikili bambaşka! Arda Güler'den Kylian Mbappe'ye 6 asist

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid, ligde karşılaştığı Valencia'yı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada Real Madrid'de Kylian Mbappe ve Arda Güler, son maçlarda olduğu gibi yeniden yıldızlaştı. Arda Güler, maçta ilk 11'de yer aldı ve Kylian Mbappe'ye asist yaptı. Bu asist, genç futbolcunun bu sezon Mbappe'ye verdiği gol pası sayısını 6'ya çıkardı.

  • Arda Güler, Real Madrid formasıyla Valencia karşısında Kylian Mbappe'ye asist yaparak bu sezon ona verdiği gol pası sayısını 6'ya çıkardı.
  • Arda Güler, Real Madrid'deki 75. maçına çıkarak Fenerbahçe'ye 2 milyon Euro bonus kazandırdı.
  • Arda Güler'in transferinden Fenerbahçe'nin elde ettiği toplam gelir 26 milyon Euro'ya ulaştı.

La Liga'da İspanyol devi Real Madrid'in Valencia karşısında 4-0 kazandığı mücadele, Arda Güler'in Fenerbahçe'ye bir bonus daha kazandırdığı maç olarak kayda geçti.

ARDA'DAN MBAPPE'YE 6'NCI ASİST

Kylian Mbappe'nin 19 ve 31'inci dakikalarda, Jude Bellingham'ın 44'üncü dakikada ve Carreras'ın 82'nci dakikada attığı gollerle kazanılan karşılaşmada Arda Güler, ilk 11'de görev aldı ve Kylian Mbappe'ye asist yaptı. Genç yıldızın bu sezon Fransız futbolcuya verdiği gol pası sayısı 6'ya ulaştı.

FENERBAHÇE'NİN KASASINA 2 MİLYON EURO EKLENDİ

Arda Güler, Valencia maçıyla birlikte Real Madrid formasıyla 75'inci kez sahaya çıktı. 20 yaşındaki futbolcunun Real Madrid formasıyla 75'inci maçını oynaması Fenerbahçe ile yapılan anlaşmada yer alan bonus maddesinin üçüncü kez devreye girmesini sağladı. Sözleşmeye göre Arda'nın her 25 resmi maçında sarı-lacivertlilerin kasasına 2 milyon Euro ekleniyor. Böylece 2023-24 sezonu başında 20+10 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer olan milli futbolcudan elde edilen toplam gelir 26 milyon Euro'ya çıktı.

Kübra Çolakbüyük
Haberler.com / Spor
Bahçeli onay verdi, MHP Meclis'e sundu! O suçlarda cezalar artıyor

O suçları işleyenler yandı! Bahçeli'nin talimatıyla Meclis'e geldi
Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?

Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
O ilimiz resmen şaha kalkacak! Fiyatını duyanlar 'yok artık' diyor

O ilimiz resmen şaha kalkacak! Fiyatını duyanlar "yok artık" diyor
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi

Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
40 kişinin ölümünden sorumlu tutulan firari sanık: İngiltere'de yerleşik düzenim var, Türkiye'ye gelemem

40 kişinin ölümüyle suçlanan sanık: Düzenim var, Türkiye'ye gelemem
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Oynanan derbilerin ardından şampiyonluk oranlarında büyük değişim

Oynanan iki derbi sonrası şampiyonluk oranlarında büyük değişim
Victor Osimhen'den bomba açıklamalar: İlk kez Galatasaray'da gördüm

Osimhen'den bomba açıklama: İlk kez Galatasaray'da gördüm
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.