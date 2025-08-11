Bu hallere de mi düşecekti! Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor

Bu hallere de mi düşecekti! Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülkemizde Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, futbola devam etmek istediğini ve kendisine güvenerek ilk 11'de oynatacak yeni bir takım aradığını açıkladı. Yıldız oyuncu yaptığı açıklamada, "Bana güvenecek ve beni ilk 11'de oynatacak yeni bir kulüp arıyorum. Uzun süredir bulamadım.'' dedi.

Süper Lig'de Adana Demirspor formasını bir dönem terleten ve son olarak Serie A ekibi Genoa'da oynayan Mario Balotelli, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Balotelli, kendisine kulüp aradığını dile getirdi.

"İLK 11 OYNAYACAĞIM YENİ BİR KULÜP ARIYORUM"

Balotelli, "Bir hayalin var mı?" sorusuna cevap vererek "Real Madrid." dedi. Bu cevabın ardından "Gerçekten mi?" sorusuna yanıt veren 34 yaşındaki yıldız, "Bana güvenecek ve beni ilk 11'de oynatacak yeni bir kulüp arıyorum. Uzun süredir bulamadım. 2 veya 3 yıl daha oynamak istiyorum. Sonra kardeşim Enock'un yanına gideceğim." dedi.

"İYİYİM, HAZIR HİSSEDİYORUM"

Balotelli, bu açıklamasının ardından "Nereye?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Şu anda amatör ligde Vado takımında oynuyor. Ona kariyerimi birlikte bitireceğime dair söz verdim." dedi.

TÜRKİYE PERFORMANSI

Ülkemizde iki dönem Adana Demirspor forması giyen Balotelli, oynadığı 51 maçta 26 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Bu hallere de mi düşecekti! Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor

Bu hallere de mi düşecektin Balotelli! Bakın neye dert yandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki banka çalışanı, müşterilerin kendilerini görmediğini sanıp buzlu cam arkasında ilişkiye girdi

İki banka çalışanı, müşterilerin gözü önünde ilişkiye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.