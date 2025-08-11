Bu hallere de mi düşecekti! Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor

Süper Lig'de Adana Demirspor formasını bir dönem terleten ve son olarak Serie A ekibi Genoa'da oynayan Mario Balotelli, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Balotelli, kendisine kulüp aradığını dile getirdi.

"İLK 11 OYNAYACAĞIM YENİ BİR KULÜP ARIYORUM"

Balotelli, "Bir hayalin var mı?" sorusuna cevap vererek "Real Madrid." dedi. Bu cevabın ardından "Gerçekten mi?" sorusuna yanıt veren 34 yaşındaki yıldız, "Bana güvenecek ve beni ilk 11'de oynatacak yeni bir kulüp arıyorum. Uzun süredir bulamadım. 2 veya 3 yıl daha oynamak istiyorum. Sonra kardeşim Enock'un yanına gideceğim." dedi.

"İYİYİM, HAZIR HİSSEDİYORUM"

Balotelli, bu açıklamasının ardından "Nereye?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Şu anda amatör ligde Vado takımında oynuyor. Ona kariyerimi birlikte bitireceğime dair söz verdim." dedi.

TÜRKİYE PERFORMANSI

Ülkemizde iki dönem Adana Demirspor forması giyen Balotelli, oynadığı 51 maçta 26 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.