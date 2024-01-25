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Bu halini unutun! Icardi'nin yeni tarzını gören herkes aynı yorumu yapıyor

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin yeni saç stili dikkat çekti. Bazı futbolseverler Arjantinli yıldızın papağana benzediği yönünde yorumlar yaptı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, saha içinde olduğu kadar saha dışında da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

SAÇ STİLİ OLAY OLDU

İstanbulspor maçı öncesinde RAMS Park'a gelen yıldız golcünün yeni saç stili olay oldu.

"PAPAĞANA BENZEMİŞ"

Her hareketiyle sosyal medyada büyük yankı uyandıran Arjantinli yıldızın yeni saç stilini gören kullanıcılardan bazıları Icardi'ye "Papağana benzemiş" şeklinde yorum yaptı.

Bu halini unutun! Icardi'nin yeni tarzını gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu halini unutun! Icardi'nin yeni tarzını gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu halini unutun! Icardi'nin yeni tarzını gören herkes aynı yorumu yapıyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mauro Icardi Galatasaray Futbol Spor Haberler

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