Üye Girişi
Haberler
Hakan Fidan ile Blinken arasındaki görüşme başladı

Ankara'da tarihi zirve! ABD'li bakan soluğu Fidan'ın yanında aldı

 İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor

İsrail basınından Orta Doğu'yu karıştıracak iddia

 Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı

Esad'ı deviren isimden çarpıcı Türkiye mesajı
İbrahim Kalın'ı Şam'da gezdiren otomobilin şoförlüğünü HTŞ lideri yaptı

Fotoğraftaki detay tarihi ziyaretin önüne geçti

1 galibiyet alabildik: İşte UEFA ülke puanında son durum

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftası sona ererken, ülke puanı sıralaması da belirlendi. Fenerbahçe ve Beşiktaş puansız ayrılırken, Galatasaray son dakikada kaçan golle galibiyeti kaçırdı. Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden RAMS Başakşehir ise üç puanı alan tek Türk ekibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftası karşılaşmaları sona ererken, UEFA ülke puanı sıralaması da belli oldu.

TEK TAKIMIMIZ KAZANABİLDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Beşiktaş sahadan puansız ayrılırken, Galatasaray'da galibiyeti son dakikalarda yediği golle kaçırdı. Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden RAMS Başakşehir ise üç puanı alan tek ekip oldu.

Ülke sıralamasındaki en yakın rakiplerimizden Çekya'nın Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerinden Slavia Prag, sahasında Anderlecht'e mağlup oldu.

Viktoria Plzen ise zorlu Manchester United karşısında öne geçmesine rağmen, son dakikalarda kalesinde gördüğü golle puan almayı başaramadı.

UEFA ÜLKE PUANI

1-İNGİLTERE - 97.160

2-İTALYA - 85.856

3-İSPANYA - 80.561

4-ALMANYA - 77.410

5-FRANSA - 64.950

6-HOLLANDA - 59.900

7-PORTEKİZ - 55.616

8-BELÇİKA - 49.200

9-ÇEKYA - 41.450

10-TÜRKİYE - 39.900

11-NORVEÇ - 33.250

1 galibiyet alabildik: İşte UEFA ülke puanında son durum
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Son haline herkes aynı yorumu yaptı
img

Acil durum ilan ettiler: En az 3 günlük erzak stoklayın
img

Depoları doldurun! Benzine zam geliyor
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Enflasyon a göre kaçıncı sıradayız onu söyle banane futboldan sondan 10. mu

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMUHAMMED ENSAR AYDIN:

Ya nasıl bir habercilik bu arkadaş. İki ay önceki puandır bu. Şuan puanımız 41 bin küsür.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İSPARK'A YÜZDE 115 ZAM! İSPARK otopark ücretleri ne kadar oldu? Açık/kapalı İSPARK otopark ücretleri kaç TL? 14 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Benzin fiyatları neden düşüyor, yükseliyor? 13 Aralık Güncel akaryakıt fiyatları! 13 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 13 Aralık BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Benzine zam var mı? 13 Aralık güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? UEFA ülke puanında son durum ŞOK 14 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'ta neler var? ŞOK 14 Aralık aktüel kataloğunda neler var? 14 Aralık ŞOK'ta hangi ürünler indirimde? ATV CANLI İZLE 13 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? O Ses Türkiye 2025 Yılbaşı jüri üyeleri kim? O Ses Yılbaşı ne zaman, saat kaçta? 14 Aralık bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar kapalı mı? MEMUR ZAM HABERLERİ! Memur 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL olur?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.