Bu çok başka bir yetenek! Arda Güler'den olağanüstü gol
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, İstanbulspor maçında tek kişilik resital yaptı. Arda'nın ceza sahası dışında attığı ikinci gol, Kadıköy'ü ayağa kaldırdı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'la karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan müsabakada Arda Güler fırtınası esti.
ÖNCE PERDEYİ AÇTI
Arda, 25. dakikada Fenerbahçe'yi öne geçiren golü attı. Emre Mor'un ceza sahası içinde arka direğe kestiği topta kendini unutturan Arda, fırsatçılığını konuşturdu.
CEZA SAHASI DIŞINDAN AVLADI
Genç futbolcu, 51. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Ceza sahası dışından, sağ köşeden falsolu bir şut çıkaran Arda, kaleciyi çaresiz bıraktı. Arda'nın golünden sonra Kadıköy'de bayram havası yaşandı.