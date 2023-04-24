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Bu çok başka bir yetenek! Arda Güler'den olağanüstü gol

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, İstanbulspor maçında tek kişilik resital yaptı. Arda'nın ceza sahası dışında attığı ikinci gol, Kadıköy'ü ayağa kaldırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'la karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan müsabakada Arda Güler fırtınası esti.

Bu çok başka bir yetenek! Arda Güler'den olağanüstü gol

ÖNCE PERDEYİ AÇTI

Arda, 25. dakikada Fenerbahçe'yi öne geçiren golü attı. Emre Mor'un ceza sahası içinde arka direğe kestiği topta kendini unutturan Arda, fırsatçılığını konuşturdu.

Bu çok başka bir yetenek! Arda Güler'den olağanüstü gol

CEZA SAHASI DIŞINDAN AVLADI

Genç futbolcu, 51. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Ceza sahası dışından, sağ köşeden falsolu bir şut çıkaran Arda, kaleciyi çaresiz bıraktı. Arda'nın golünden sonra Kadıköy'de bayram havası yaşandı.

Bu çok başka bir yetenek! Arda Güler'den olağanüstü gol

Bu çok başka bir yetenek! Arda Güler'den olağanüstü gol

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Arda Güler Spor Haberler

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