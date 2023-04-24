Bu çok başka bir yetenek! Arda Güler'den olağanüstü gol

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'la karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan müsabakada Arda Güler fırtınası esti.

ÖNCE PERDEYİ AÇTI

Arda, 25. dakikada Fenerbahçe'yi öne geçiren golü attı. Emre Mor'un ceza sahası içinde arka direğe kestiği topta kendini unutturan Arda, fırsatçılığını konuşturdu.

CEZA SAHASI DIŞINDAN AVLADI

Genç futbolcu, 51. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Ceza sahası dışından, sağ köşeden falsolu bir şut çıkaran Arda, kaleciyi çaresiz bıraktı. Arda'nın golünden sonra Kadıköy'de bayram havası yaşandı.