Bu Akşam Oynanacak Spor Müsabakaları
Bugün Türkiye U18 takımı İrlanda U17 ile futbol maçında karşılaşacak. Basketbol Süper Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji ile mücadele edecek. Ayrıca, Türkiye kadın voleybol takımı Polonya ile oynarken, Roland Garros tek kadınlar finalinde Arina Sabalenka, Coco Gauff ile karşılaşacak.
Türkiye
18 YAŞ ALTI MİLLİ TAKIM
16.30 Türkiye U18 - İrlanda U17
FUTBOL
- Dünya Kupası eleme maçları oynanacak.
BASKETBOL
- Basketbol Süper Ligi Yarı Final
20.30 Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji
VOLEYBOL
- Kadınlar Milletler Ligi
10.00 Türkiye - Polonya
TENİS
- Roland Garros Tek Kadınlar Final
16.00 Arina Sabalenka - Coco Gauff
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor