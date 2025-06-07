Bu Akşam Oynanacak Spor Müsabakaları

Bu Akşam Oynanacak Spor Müsabakaları
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Bugün Türkiye U18 takımı İrlanda U17 ile futbol maçında karşılaşacak. Basketbol Süper Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji ile mücadele edecek. Ayrıca, Türkiye kadın voleybol takımı Polonya ile oynarken, Roland Garros tek kadınlar finalinde Arina Sabalenka, Coco Gauff ile karşılaşacak.

Türkiye

18 YAŞ ALTI MİLLİ TAKIM

16.30 Türkiye U18 - İrlanda U17

FUTBOL

- Dünya Kupası eleme maçları oynanacak.

BASKETBOL

- Basketbol Süper Ligi Yarı Final

20.30 Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji

VOLEYBOL

- Kadınlar Milletler Ligi

10.00 Türkiye - Polonya

TENİS

- Roland Garros Tek Kadınlar Final

16.00 Arina Sabalenka - Coco Gauff

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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