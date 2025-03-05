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Bu takımlardan birine gidecek: Arda Güler, Real Madrid'den ayrılıyor

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Real Madrid, Arda Güler'i daha fazla maç oynaması için kiralık göndermeye karar verdi. 19 yaşındaki milli futbolcuyla Alman ekipleri Eintracht Frankfurt ve Leipzig ilgileniyor. İspanyol devi, Endrick için de aynı kararı aldı.

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili Alman basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ENDRICK İLE BİRLİKTE KİRALIK GÖNDERİLECEK

Real Madrid'in bu sezon yeteri kadar forma şansı bulamayan Arda Güler ve Endrick ile kiralık olarak yollarını ayırmaya karar verdiği iddia edildi. Alman basınından Sport Bild'de yer alan habere göre; Real Madrid yönetimi, Carlo Ancelotti'nin fazla forma vermediği iki genç yıldızın Almanya'ya gitmesine izin verdi.

FRANKFURT YA DA LEIPZIG

Eintracht Frankfurt ve RB Leipzig'in Arda Güler'i transfer etmek konusunda daha fazla istekli olduğu öne sürülüyor. Bu kulüpler genç yıldızları renklerine bağlamak istese de oyuncuların sadece kiralık olarak sunulması, transferlerin önünde bir engel olabilir.

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Arda Güler, bu sezon İspanyol devi ile tüm kulvarlarda 29 maça çıktı ancak1082 dakikada sahada kalabildi. Arda, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Forma şansı bulmakta zorlanan bir diğer isim olan Endrick ise 27 maçta sadece 490 dakikada sahada kaldı ve 6 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Bu takımlardan birine gidecek: Arda Güler, Real Madrid'den ayrılıyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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