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BTSO Başkanı Özer Matlı, Pendikspor'u 2-0 yenen Bursaspor'u tebrik etti

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BTSO Başkanı Özer Matlı, Pendikspor'u 2-0 yenen Bursaspor'u tebrik etti
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BTSO Başkanı Özer Matlı, Bursaspor'un Pendikspor'u 2-0 mağlup etmesinin ardından yeşil-beyazlı takımı tebrik etti. Matlı, Süper Lig yolculuğunda emin adımlarla ilerleyen takımı kutladı ve 90 dakika boyunca tribünlerden destek veren taraftarlara teşekkür etti.

Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Bursaspor'u tebrik eden BTSO Başkanı Özer Matlı, "Bu şehir bu inancı taşıdığı sürece Bursaspor'un yükselişine hep birlikte tanıklık edeceğiz" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Özer Matlı, Bursaspor'un Pendikspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yeşil-beyazlı takımı kutladı. Bursaspor'un ortaya koyduğu oyuna ve aldığı galibiyete dikkat çeken Matlı, Süper Lig yolculuğunda takımın emin adımlarla ilerlediğini ifade etti. Matlı, 90 dakika boyunca tribünlerden destek veren yeşil-beyazlı taraftarlara da teşekkür etti.

Özer Matlı: "Muhteşem bir oyun, harika bir galibiyet. Bu akşam Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek Süper Lig yolculuğunu emin adımlarla sürdüren Bursaspor'umuzu yürekten kutluyor, 90 dakika boyunca coşkuyla destek veren büyük taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu şehir bu inancı taşıdığı sürece Bursaspor'un yükselişine hep birlikte tanıklık etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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