Haberler

Bruno Fernandes Premier Lig tarihine geçti

Bruno Fernandes Premier Lig tarihine geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Premier Lig'in 38. ve son hafta maçında Manchester United, Brighton deplasmanında 3-0 kazandı ve ligi 3 puanla bitirdi. Bruno Fernandes, 21. asistini yaparak Premier Lig'de bir sezonda en fazla asist yapan futbolcu olarak tarihe geçti.

  • Manchester United, Brighton'ı 3-0 yenerek Premier Lig'i 71 puanla 3. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.
  • Bruno Fernandes, 21 asistle Premier Lig'de bir sezonda en fazla asist yapan futbolcu oldu.
  • Brighton, 53 puanla ligi 6. sırada bitirerek Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Brighton ile Manchester United karşı karşıya geldi. The Amex'te oynanan mücadeleyi Manchester United 3-0'lık skorla kazandı.

MANCHESTER'DAN 3 GOLLÜ ZAFER

Konuk ekip Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Patrick Dorgu, 44. dakikada Bryan Mbeumo ve 48. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

BRUNO FERNANDES TARİHE GEÇTİ

Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Fernandes, 21 asistini yaparak Premier Lig'de bir sezonda en fazla asist yapan futbolcu olarak tarihe geçti.

FERDİ 11'DE, ALTAY YEDEK

Brighton forması giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır ise mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı. 

MANCHESTER UNITED ÜÇÜNCÜ OLDU

Bu sonuçla birlikte Manchester United, 71 puana ulaşarak ligi 3. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne gitti. 53 puanda kalan Brighton ise sezonu 6. sırada noktalayarak Konferans Ligi biletini aldı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma

Özel'e bir kötü haber daha! TBMM yürüyüşüyle ilgili harekete geçildi
Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu

Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhammed Salah veda etti! Liverpool sezonu tatsız kapattı

Efsanesi olduğu yere böyle veda etti
Özgür Özel, TOMA'ya çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık

Özel, TOMA'nın üzerinde! Yeni makam odasının adresini verdi
Özgür Özel'in TBMM'deki odasına 'CHP Genel Başkanı' tabelası asıldı

Özgür Özel inadından vazgeçmiyor! Tabela makam odasına çakıldı

'Geliyor Kılıçdaroğlu' şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti

"Geliyor Kılıçdaroğlu" şarkısını yapmıştı! Tarafını belli etti
Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı

Yok artık Arda! İspanyollar şaştı kaldı

Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyordu! Aston Villa, Manchester City'i geriden gelip yıktı

Manchester City - Aston Villa maçında neler oldu neler
TBMM'ye yürüyen Özel, trafikte gördüğü gelin ve damadı tebrik etti

Meclis'e yürüyen Özel, trafikte görünce hemen yanlarına gitti