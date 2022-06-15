Bruma, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Bruma, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Daha önce Lincoln Henrique'yi resmi olarak kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Portekizli kanat oyuncusu Bruma'yı da İstanbul'a getirdi. Fenerbahçe daha önce Bruma'nın kulübü PSV Eindhoven ile oyuncunun kiralık olarak kadroya dahil edilmesi için anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

Daha önce Galatasaray'da da forma giyen Bruma'nın yarın sağlık kontrollerinden geçmesi, sonrasında da resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.