Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif

Süper Lig devi Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla dünya devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu için sıcak bir gelişme daha yaşandı.

İNGİLİZ EKİBİNDEN FERDİ İÇİN TARİHİ TEKLİF

İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton, Ferdi Kadıoğlu için dev bir teklif yaptı. İngiliz ekibinin, Fenerbahçe'nin kapısını bonuslarla birlikte toplam 35 milyon euroya çaldığı ortaya çıktı.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Brighton, Sarı lacivertli takımın teklife vereceği cevabı beklemeye geçti. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

39 GOLE KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe'ye 2018 yılında imza atan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 199 maçta 17 gol attı ve 22 asist yaptı.