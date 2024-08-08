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Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif

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İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu için bonuslarla birlikte toplamda 35 milyon euro teklif etti. Brighton, sarı-lacivertli takımın teklife vereceği cevabı beklemeye geçti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla dünya devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu için sıcak bir gelişme daha yaşandı.

İNGİLİZ EKİBİNDEN FERDİ İÇİN TARİHİ TEKLİF

İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton, Ferdi Kadıoğlu için dev bir teklif yaptı. İngiliz ekibinin, Fenerbahçe'nin kapısını bonuslarla birlikte toplam 35 milyon euroya çaldığı ortaya çıktı.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Brighton, Sarı lacivertli takımın teklife vereceği cevabı beklemeye geçti. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

39 GOLE KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe'ye 2018 yılında imza atan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 199 maçta 17 gol attı ve 22 asist yaptı.

Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Ferdi Kadıoğlu Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (5)

MUSTAFA ALİ_5635:

ALLAH BAHTINI AÇIK ETSİN.İNŞALLAH HERŞEY İSTEDİĞİ GİBİ OLUR FERDİ NİN.

22
0
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Hüsnü CAN:

Farkli takimlara gonul versek de ferdi gibi gonulden ve efendi insanlarin daha iyi yerlere gelmelerini isterim. Tabi brighton fb den daha buyuk kulup degildir belki ama verilecek mevla iyi degerlendirilebilir. Ferdi de ingiltere de kesinlikle kendini gosterip dunyanin en iyisi oldugu ispatlayacak ve cok buyuk kulube gececektir. Satis yuzdesi koyup fb kendisini ugurlasin derim

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Yusuf ODEMIS:

İyi fiyat. Kesinlikle versinler

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Kemal Demirci:

YOK 100 MİLYON

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Sebastian Szymanski:

Ferdiyi satmak vatana ihanet ile eş değerdir. Bu takımı şampiyon yapmak istiorsalar takımda kalmalı. zaten elle tutulur 3.4 futbolcu var. 50 verseler de yerini dolduramayız.

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